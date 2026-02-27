Giustizia l' ennesimo caso | se il magistrato è di sinistra la nomina è senza ostacoli

Un nuovo episodio nel mondo giudiziario riguarda l’insediamento del procuratore di Viterbo nel Comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura. La nomina di Mario Palazzi, considerata senza ostacoli, ha attirato l’attenzione politica e mediatica, trasformandosi in un caso di discussione pubblica. La vicenda evidenzia come le nomine di figure di rilievo nel settore giudiziario continuino a suscitare reazioni e dibattiti.

È diventato un caso politico il «turbo» insediamento del procuratore di Viterbo Mario Palazzi nel Comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura. Per Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato, si tratterebbe di una «forzatura» delle prerogative del Csm che rischia di minare la «fiducia dei cittadini nell'equilibrio fra poteri dello Stato». Come raccontato ieri da Il Tempo, dietro la fretta del Comitato direttivo di non attendere il via libera del Csm, ci sarebbe la necessità di «blindare» la progressista Silvana Sciarra al vertice della Scuola. L'ex presidente della Consulta voluta dal Pd, il cui mandato è in scadenza, per essere riconfermata un altro biennio ha assoluto bisogno di Palazzi il cui voto è dato da tutti per scontato, essendo un esponente di primo piano della sinistra giudiziaria. 🔗 Leggi su Iltempo.it

