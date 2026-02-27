Giuseppe Signori un innocente all’inferno | l’ultima rete è per il Sì al Referendum

Giuseppe Signori, ex calciatore italiano, ha scelto di sostenere il Sì al Referendum. La sua posizione è stata annunciata in occasione di un evento pubblico a Roma, dove ha espresso chiaramente il suo supporto. La decisione è stata comunicata senza commentare altri aspetti legati alla campagna, concentrandosi esclusivamente sulla sua presa di posizione. Signori ha inoltre partecipato a un incontro con i sostenitori della sua scelta.

Roma, 27 feb – Quanto può durare un decennio? Il tempo di soli novanta minuti se riesci a mettere insieme un Mondiale sfiorato, tre titoli di capocannoniere nel campionato (allora) più bello del mondo e "portare" in strada quattromila tifosi che si oppongono alla tua cessione a una diretta concorrente. Ma dieci anni possono anche trasformarsi in un'eternità. Soprattutto se, da innocente, vieni marchiato con il sigillo infamante dell'illecito sportivo, l'accusa peggiore per un uomo di calcio. Dal primo giugno 2011, giorno in cui i carabinieri di Roma prelevavano Giuseppe Signori dalla stazione Termini, ai primi mesi del 2021: perché il fatto non sussiste, sentenziarono tra febbraio e marzo i tribunali di Piacenza e Modena.