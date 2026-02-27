Giuseppe Crestani | l’imprenditore che unì ferro e musica a Arcisate

Un imprenditore di Arcisate, noto per aver combinato passione per il ferro e musica, si distingue nel panorama locale. La sua attività e il suo contributo sono stati riconosciuti da molti, lasciando un segno nella comunità. La sua scomparsa ha suscitato un momento di riflessione tra amici e vicini, che ricordano il suo ruolo e il suo impegno quotidiano.

Arcisate è in lutto per la scomparsa di Giuseppe Crestani, Cavaliere al merito e anima della comunità locale. Imprenditore visionario e presidente del Corpo Musicale di Arcisate dal 1989 al 2001, Crestani ha lasciato un'impronta indelebile nella Valceresio, dimostrando come passione imprenditoriale e impegno civile possano trasformare un'intera comunità. La sua morte ha scosso profondamente il paese, che lo ricorda come un uomo capace di unire ferro e note in un progetto di vita straordinario. La Carpenteria Crestani, fondata nel 1989, non era solo un'azienda: era un laboratorio di competenze che ha formato generazioni di operai, molti dei quali oggi sono imprenditori nel territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

