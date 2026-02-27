Dopo la sconfitta per 2-0 contro il Como, i giornali criticano duramente la Juventus, evidenziando che il risultato mette a rischio la qualificazione in Champions League. La squadra ha mostrato difficoltà in campo, e le analisi puntano il dito sulle prestazioni recenti e sulle conseguenze di questa sconfitta. La situazione si fa complicata per i bianconeri in vista delle prossime partite.

TORINO, ITALIA – Il 21 febbraio, Juventus FC ha subito una pesante sconfitta casalinga per 2-0 contro Como 1907 nella Serie A, lasciando i tifosi e i commentatori delusi. Manuel Locatelli, visibilmente affranto, ha rappresentato il sentimento generale della squadra al termine della gara. Questa sconfitta segna un punto critico nella corsa della Vecchia Signora verso la Champions League. Dopo la partita, i media italiani non hanno risparmiato critiche alla squadra bianconera, la quale ha visto allontanarsi notevolmente la possibilità di un piazzamento tra le prime quattro, fondamentale per garantire la partecipazione alla competizione europea più prestigiosa.

© Napolipiu.com - Giudizio severo dei giornali sulla Juventus dopo la sconfitta 0-2 contro il Como: rischio Champions.

Padovano sulla sconfitta della Juve contro il Como: «Mi aspettavo una reazione diversa dopo la sconfitta contro il Galatasaray. Continuiamo con i passi indietro. Secondo me c’è questo problema»Alisson Juve, l’ex Roma fra i candidati per la porta dei bianconeri in caso di addio di Di Gregorio.

Calcio, la Juventus inciampa in casa contro il Lecce. Roma sconfitta a Bergamo, il Como sognaGrande equilibrio e pochi gol nelle cinque partite odierne valevoli per la diciottesima e penultimo turno del girone d’andata della Serie A 2025-2026...

