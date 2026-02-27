Un commento pubblicato su un sito online esprime un giudizio molto negativo su un brano musicale, chiedendo che venga inviato un autore o un'autrice di qualità. La critica si concentra sul fatto che la persona coinvolta, identificata come Arisa, ha prodotto una canzone considerata poco valida, con un tono che richiama un appello disperato per un miglioramento artistico.

Sanremo 76 Anatomia di un omicidio: i 30 brani in gara 'vivisezionati' uno ad uno. Sanremo 76 Anatomia di un omicidio: i 30 brani in gara 'vivisezionati' uno ad uno. Francesca Angeleri: Dio ti prego fai scendere giù dal cielo o su dagli inferi un autoreautrice decente. Che si innamori di Arisa e che la svetti dove si merita, con la canzone che si merita. 9 alla sua voce, 3 alla canzone. Voto: 6 Stefano Crippa: Voce impeccabile, giusta interpretazione ma il pezzo – nonostante un avvio promettente, proprio non c’è. Gira su se stesso, come un carillon. Voto: 5 Cecilia Ermini: Come intercettare una platea sommersa di aspiranti principesse Disney. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Giudizi universali

Leggi anche: Beato Angelico e Spranger in mostra: a Torino il faccia a faccia tra due Giudizi Universali

’Enjoy the Snow’. La montagna, lo sport e i suoi valori universali’Enjoy the Snow’, l’esposizione di arte contemporanea, memoria e cultura olimpica a cura di Federico Poletti sarà ospitata al Rosa Grand Hotel di...

Giudizi Universali

Altri contenuti e aggiornamenti legati alla news.

Temi più discussi: GIUDIZI UNIVERSALI 2026, SANREMO 76: TRA PASSATO E FUTURO, MANCA IL PRESENTE; Giudizi universali La sinistra sogna la remuntada al referendum, ma rischia di schiantarsi alla resa dei conti; Il loro coraggio, la nostra viltà | Quattro anni di resistenza del popolo ucraino; Board of war | L’Italia osserva il club della pace mentre Trump prepara l’attacco all’Iran.

Il Giudizio Universale di Michelangelo è a rischio? Gli esperti chiariscono: È ricoperto da una patina bianca, il restauro riporterà alla luce i colori originaliLa patina che ricopre il capolavoro di Michelangelo sarà rimossa con acqua deionizzata. I lavori termineranno entro la Settimana Santa. ilfattoquotidiano.it

Cappella Sistina, restauro del Giudizio Universale pronto per PasquaLa squadra di restauratori dei Musei Vaticani lavora mattina e pomeriggio per completare l’intervento sul capolavoro di Michelangelo ... rainews.it

Samuele Bersani - Giudizi universali per Troppo cerebrale che si può star bene senza cal calpestare il capire cuore - facebook.com facebook

Alla Galleria Sabauda dei Musei Reali di Torino visitate fino al 3 maggio 2026 la mostra dossier "Beato Angelico negli occhi di Bartholomeus Spranger. Giudizi Universali a confronto". sguardisutorino.blogspot.com/2026/02/alla-g… @MuseiRealiTo #museirea x.com