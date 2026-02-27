Giro di Sardegna 2026 in diretta | sprint o colpo di mano? Tutti gli aggiornamenti

La terza tappa del Giro di Sardegna 2026 si svolge tra Cagliari e Tortolì, con un percorso di media lunghezza. La tappa sembra adatta ai velocisti, ma potrebbe riservare sorprese e cambi di ritmo improvvisi. Gli appassionati restano in attesa di scoprire come si svilupperà la corsa e chi riuscirà a conquistare la vittoria finale.

La terza tappa del Giro di Sardegna 2026 propone un percorso di medio sviluppo da Cagliari a Tortolì, pensato per i velocisti ma soggetto a possibili dinamiche legate al vento lungo la costa. Con 168,1 km di lunghezza e due Gran Premi della Montagna non particolarmente impegnativi, la frazione facilita la gestione di gruppo e una probabile volata finale. La partenza è prevista alle 11:15, mentre la copertura in tempo reale è programmata a partire dalle ore 13:40. Queste caratteristiche aprono una finestra tattica mirata a preservare la posizione dei velocisti prima di un arrivo sullo sprint. Il tratto collega Cagliari a Tortolì presentando un profilo prevalentemente pianeggiante con due GPM integrati lungo le salite di Punta Culumbaris e Genna Cresia.