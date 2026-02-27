Durante la discesa libera di Garmisch-Partenkirchen, Giovanni Franzoni è caduto mentre gareggiava in pista Kandahar. Le sue condizioni sono ancora da valutare, ma l’incidente ha attirato l’attenzione dei presenti. La manifestazione ha visto altri atleti affrontare con successo il percorso, mentre Franzoni è stato soccorso dopo la caduta. La competizione è proseguita regolarmente dopo l’incidente.

Una manifestazione cruciale della discesa libera di Garmisch-Partenkirchen ha offerto segnali di resistenza e controllo da parte degli atleti in pista Kandahar. Giovanni Franzoni, 24 anni, ha vissuto un momento di spavento controllato durante la seconda prova cronometrata: ha perso lo sci destro in una curva verso destra al secondo intermedio, ma è riuscito a evitare una caduta e a rialzarsi rapidamente, limitando i rischi. L’episodio, affrontato senza conseguenze fisiche, non ha impedito all’azzurro di restare concentrato per la competizione in programma nel corso della giornata successiva. Franzoni è olimpionico della specialità con l’argento ottenuto alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, e la prestazione odierna si è conclusa con una gestione tecnica esemplare della situazione, aprendo la strada alla gara ufficiale di domani. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Giovanni Franzoni cade a Garmisch: le condizioni dopo l'incidente in discesa

Mattia Casse un razzo nella seconda prova di discesa a Garmisch, Giovanni Franzoni cadeMattia Casse ha chiuso al comando la seconda, ed ultima, prova della discesa di Garmisch-Partenkirchen (Germania) valevole per la Coppa del Mondo di...

Orario e pettorale di Giovanni Franzoni nella discesa a Garmisch 2026: dove vederla in tvUna tappa decisiva della stagione di sci alpino si concentra sulla seconda prova cronometrata della discesa maschile, in scena a Garmisch...

