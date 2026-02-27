Giorgio Gori | Dopo i dazi di Trump l’Unione Europea ha imparato a diversificare le relazioni commerciali

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha emesso una sentenza che riguarda la politica dei dazi introdotta dall'amministrazione Trump, creando un nuovo quadro nei rapporti commerciali internazionali. In questo contesto, l’Unione Europea ha deciso di modificare le sue strategie, puntando sulla diversificazione delle relazioni economiche. La decisione influisce sulle dinamiche commerciali tra gli Stati Uniti e l’Europa, rendendo più complesso il quadro globale.

La recente sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti sulla politica dei dazi del presidente Donald Trump apre uno scenario nuovo sui rapporti anche con l'Unione Europea. "È una fase di grande incertezza – osserva l'onorevole Giorgio Gori dal Parlamento Europeo – e questa incertezza non fa bene alle imprese. Non fa bene non sapere se è possibile o meno chiedere il rimborso di ciò che è stato eventualmente pagato in questi mesi. Credo che alla fine Trump troverà un modo diverso, probabilmente una differente forma legale per confermare ciò che voleva, ovvero imporre una tariffa sulle importazioni dei prodotti più diversi da ogni Paese del mondo, non soltanto dall'Italia.

L’accordo di libero scambio tra Unione Europea e India è “più vicino che mai”, dopo i dazi di Trump cambia la geopolitica del commercioIl 26 e 27 gennaio il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, e la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen saranno a Nuova...

Groenlandia, l’Unione europea valuta contromisure fino a 93 miliardi contro i dazi di TrumpSecondo un retroscena del Financial Times l'Unione Europea starebbe valutando una risposta economica da 93 miliardi contro gli Stati Uniti se Trump...

Giorgio Gori:Con i dazi di Trump l'Unione Europa ha diversificato le relazioni commerciali

