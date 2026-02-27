Giochi del Mediterraneo oggi alla Btm Iniziativa di Confindustria Taranto

Oggi si tiene l’evento dedicato ai Giochi del Mediterraneo presso la BTM, promosso da Confindustria Taranto. L’iniziativa coinvolge diverse realtà del settore, con l’obiettivo di discutere opportunità e sfide legate all’organizzazione e alla promozione di questa importante manifestazione. La giornata si propone come un momento di confronto tra imprenditori e rappresentanti istituzionali, per approfondire i temi legati allo sviluppo economico e sportivo.

Di seguito un comunicato diffuso da Confindustria Taranto: Confindustria Taranto protagonista all'interno della BTM, l'unica fiera del turismo pugliese in corso nella Fiera del Levante, a Bari: una kermesse importante per rafforzare relazioni, costruire nuove opportunità di business e ribadire con forza il ruolo delle imprese nel governo e nello sviluppo del turismo regionale. "Taranto 2026: il Mediterraneo gioca qui! Sport, Mare, Grandi eventi in un'unica destinazione". Sarà questo il tema del talk previsto venerdì 27 febbraio, nello spazio di Main Arena, 134B – 131B, Fiera del Turismo di Bari, start alle 11.30.