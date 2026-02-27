Gioca 5 euro e ne porta a casa 500mila messinese baciato dalla fortuna

Un giocatore di Spadafora ha vinto 500mila euro dopo aver acquistato un gratta e vinci da 5 euro. La vincita si è verificata il 18 febbraio presso la tabaccheria Romeo, dove il cliente ha scelto il biglietto del gioco “Numerissimi”. La somma vinta rappresenta una cifra importante rispetto alla spesa iniziale. La notizia si è diffusa tra i clienti del negozio e nella comunità locale.

La giocata vincente in un tabacchino di Spadafora. La scoperta dei titolari Starà passando ore liete il fortunato giocatore che si è aggiudicato un premio da ben 500mila euro. La vincita è avvenuta lo scorso 18 febbraio alla tabaccheria Romeo di Spadafora, uno dei clienti ha scelto un gratta e vinci del gioco “Numerissimi” del valore di appena 5 euro. E poco dopo ha scoperto di aver sbancato l'intero montepremi. A darne notizia è il titolare della rivendita, sita in via Arcipetrato 84. Il commerciante ha festeggiato l'evento con tanto di striscioni celebrativi dentro e fuori il locale. MessinaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

