GF VIP 2026 | perché Gianmarco e Martina sarebbero stati scartati

Secondo le indiscrezioni, Gianmarco Steri e Martina De Ioannon erano pronti a partecipare alla nuova edizione del GF VIP 2026 condotta da Ilary Blasi. Tuttavia, entrambi sono stati esclusi dal cast prima dell’inizio del reality. Le ragioni precise di questa decisione non sono state rese note ufficialmente. La produzione non ha commentato i motivi della loro esclusione.

«Ci siamo baciati il giorno dopo, è stato molto imbarazzante ma molto bello. Dopo che ci siamo baciati ho detto “ecco non è cambiato niente”. » Martina De Ioannon ha raccontato senza filtri il modo in cui ha deciso di ricontattare Gianmarco Steri dopo mesi in - facebook.com facebook