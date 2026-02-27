Leonardo Fabbri ha vinto il titolo italiano indoor nel getto del peso con un lancio di 21,80 metri. Con questa prestazione, si è aggiudicato il suo dodicesimo titolo nazionale, il settimo in una competizione coperta. La gara si è svolta ad Ancona il 27 febbraio 2026, e Fabbri ha ripetuto la stessa misura del suo miglior tentativo.

Ancona, 27 febbraio 2026 – Con un lancio a 21,80 metri, Leonardo Fabbri ha conquistato il titolo italiano indoor nel getto del peso arrivando a complessivamente dodici tricolori in carriera, il settimo al coperto. Sulla pedana del 'PalaCasali' di Ancona, il campione europeo ha ripetuto la prestazione realizzata due giorni fa a Nehvizdy (in Repubblica Ceca) lanciando nuovamente a 21,80. Il lanciatore fiorentino dell'Aeronautica Militare aveva aperto la serie con 20,98. Primato stagionale per Nick Ponzio (Athletic Club '96 Bolzano) secondo con 20,61. Nella gara femminile Sara Verteramo (Battaglio Cus Torino) si è confermata campionessa italiana dopo il successo dello scorso inverno lanciando a 16,31. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Getto del peso, Fabbri si ripete a 21,80 e vince il 12esimo titolo italiano in carriera

Leggi anche: LIVE Atletica, World Indoor Tour Lievin 2026 in DIRETTA: si parte con il getto del peso maschile, Fabbri sfida Kovacs

Leggi anche: Elisabetta Bracciali sul podio toscano. Vince la gara di getto del peso

Altri contenuti e aggiornamenti legati alla news.

Temi più discussi: Atletica, Fabbri vittorioso nel peso del meeting di Nehvizdy con 21,80; Leonardo Fabbri batte Kovacs e vince in Cechia! Misura tonica e passo verso i Mondiali; Battocletti ormai stampa solo record: a Lievin fa cadere quello nei 3.000m indoor. Fabbri vince nel peso al debutto; Leonardo Fabbri terzo nel World Indoor Tour, gli americani si fanno sentire a Torun.

Atletica: Fabbri vince nel peso del meeting di NehvizdyLeonardo Fabbri torna al successo nel getto del peso del meeting Hvezdy v Nehvizdech, disputato all'interno dello Sportovní Hala di Nehvizdy nella Repubblica Ceca, grazie a un miglior lancio di 21.80 ... napolimagazine.com

Leonardo Fabbri batte Kovacs e vince in Cechia! Misura tonica e passo verso i MondialiLeonardo Fabbri ha vinto la gara di getto del peso andata in scena a Nehvizdy (Cechia), facendo la differenza con una bella spallata da 21.80 metri, ... oasport.it

Nuovo squillo internazionale per Leonardo Fabbri! Il campione europeo del getto del peso ha trionfato al meeting di Nehvidzy, in Repubblica Ceca, con una straordinaria misura di 21,80 metri! x.com

Nuovo squillo internazionale per Leonardo Fabbri! Il campione europeo del getto del peso ha trionfato al meeting di Nehvidzy, in Repubblica Ceca, con una straordinaria misura di 21,80 metri! A soli due giorni dagli Assoluti indoor di Ancona, Leon - facebook.com facebook