Gemini su android punta a una interfaccia utente più pulita e ordinata

Gemini su Android sta sperimentando un nuovo design che mira a rendere l'interfaccia più pulita e ordinata. Le modifiche sono attualmente in fase di test e riguardano principalmente la disposizione degli elementi e l'aspetto generale dell'app. Gli sviluppatori hanno aggiornato alcune funzionalità per migliorare la user experience. La versione in prova è disponibile a un numero limitato di utenti.

Questo approfondimento analizza le modifiche di design in fase di test su Gemini per Android, con l'obiettivo di fornire un'interfaccia più pulita e funzionale, nuove modalità per avviare chat temporanee e una rinnovata gestione del selettore dei modelli, oltre a una anteprima della funzione Echo per l'importazione delle conversazioni. Le osservazioni si basano su rilievi di test e analisi di codice, offrendo indicazioni su possibili evoluzioni future. Google sta sperimentando una serie di piccoli ritocchi di design volti a rendere l'interfaccia più ordinata. In questa direzione si osserva una separazione tra l'area di risposta e l'input, con uno spazio definito tra i due elementi, distaccandosi dalla disposizione attuale che li presenta come una singola sezione flottante.