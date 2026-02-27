A Riposto, un gazebo informativo sarà allestito in piazza per la Giornata mondiale delle malattie rare che si terrà domani, sabato 28 febbraio. Il Comune ha deciso di partecipare all'evento, che mira a sensibilizzare l’opinione pubblica su queste condizioni. L’iniziativa prevede l’allestimento di uno spazio dedicato con materiali informativi aperto ai cittadini.

Il Comune di Riposto aderisce alla Giornata mondiale delle malattie rare in programma domani, sabato 28 febbraio. A partire dalle ore 10, in piazza San Pietro, sarà allestito un gazebo informativo promosso dall’Associazione Alessia Scuderi, realtà impegnata nel sostegno alla ricerca oncologica e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Leggi anche: Policlinico "G.Rodolico-San Marco”, celebrata la settimana della Giornata mondiale delle malattie rare

Aggiornamenti e notizie su Gazebo informativo.

Temi più discussi: Gazebo informativo in piazza a Riposto per la Giornata mondiale delle malattie rare; Gazebo informativo in piazza a Riposto per la Giornata mondiale delle malattie rare; Gazebo del Sì di Forza Italia: incontro con i cittadini in Piazza Gian Battista Vico; Referendum sulla giustizia: Fdi Crema organizza un gazebo per spiegare le ragioni del Si.

Referendum giustizia, gazebo in centro a Saronno della LegaSARONNO - La Lega Lombarda di Saronno annuncia che domenica 1 marzo, dalle 9.30 alle 12.30, sarà presente con un gazebo informativo in piazza Avis a ... ilsaronno.it

Anche in città la Lega scende in piazza per il Sì al referendum costituzionale sulla giustiziaLa Lega sarà in piazza anche a Pescara per sensibilizzare e informare i cittadini sul referendum della giustizia in programma il 22 e 23 marzo. Appuntamento sabato 28 febbraio dalle 17 alle 19 in piaz ... ilpescara.it

Mariolina Castellone. Claudio Baglioni · Noi no. Domani 28 febbraio sarò a Giugliano, in Piazza Gramsci, dalle 9:00 alle 13:00 con il gazebo informativo del Movimento 5 Stelle. Vi spiegheremo i 5 motivi per dire NO al referendum “salva-casta”. #referendum #r - facebook.com facebook