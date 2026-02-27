Gasparri difende la riforma della Rai che non piace al governo Intervista
Gasparri interviene sulla riforma della Rai, sostenendo che si tratta di una richiesta proveniente dall’Europa. In un’intervista, spiega come questa modifica sia necessaria e condivisa a livello internazionale. La discussione si concentra su aspetti pratici e sui motivi che spingono a rivedere la struttura dell’ente radiotelevisivo. La questione resta aperta e suscita dibattiti tra le parti coinvolte.
“Ce lo chiede l’Europa. Quante volte l’abbiamo sentito dire, anche a sproposito. Ma sulla riforma della Rai è proprio così”. Tocca a Maurizio Gasparri difendere la posizione della maggioranza sul testo di revisione della governance di Viale Mazzini che mercoledì comincia l’esame al Senato. Conosce i dubbi del governo, le preoccupazioni di una parte dei vertici dell’azienda, le critiche dell’opposizione, ma è sicuro di saperne più di tutti sulla materia e di avere ora un alleato nello European media Freedom Act (Emfa). Quindi, spiega, “l’Ue ci chiede di rompere il cordone ombelicale tra esecutivo e gestione della tv di stato. Se il governo e il ministero dell’Economia trovano una formula per contestare una fonte sovraordinata come il Media Act a me va benissimo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
"Governo fascista e liberticida, no alla riforma della giustizia". Il post sui social che piace a Parodi (Anm)Il Foglio ha scovato un commento sui social di Cesare Parodi, presidente dell'Associazione nazionale magistrati, che suscita non poche perplessità...
Leggi anche: Gasparri azzanna Report: "Bellavia? Intreccio inquietante. La Rai che fa?". L'accusa sui dossier
Gasparri: Liberiamo la magistratura dai condizionamenti politiciSIENA. Il capogruppo di Forza Italia in Senato, Maurizio Gasparri, a margine di un’iniziativa elettorale a Siena in vista del referendum sulla riforma ... ilcittadinoonline.it
Referendum giustizia, la promessa di Gasparri: Io sto con Gratteri e Di Matteo«Io sul referendum della giustizia sto con Gratteri che diceva che ci voleva il sorteggio e Di Matteo che denunciava una sorta di tendenza paramafiosa nel Csm». Così Maurizio Gasparri, capogruppo di F ... msn.com