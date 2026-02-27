Garlasco la consulenza Cattaneo non basta | l’ipotesi resta quella di un solo assassino fine delle suggestioni alternative

A Garlasco si prosegue con l’analisi delle evidenze nel caso di omicidio, dopo che una consulenza tecnica era stata incaricata di approfondire aspetti chiave come l’orario e la modalità dell’omicidio. Le risultanze non sembrano aver modificato l’ipotesi principale, quella di un unico responsabile, lasciando inalterate le ipotesi alternative. La vicenda continua a essere al centro di attenzione e approfondimenti investigativi.

Giro di boa per il delitto di Garlasco? La consulenza affidata a Cristina Cattaneo nasceva con l'obiettivo ambizioso di chiarire tre punti cruciali: l'orario della morte, la dinamica dell'aggressione e l'arma del delitto. Un compito complesso, con un limite strutturale che pesa come un macigno. La Cattaneo non ha analizzato un corpo riesumato né ha esaminato nuovi reperti: nessun rilievo diretto su temperatura corporea, rigidità cadaverica, ipostasi o stato dei tessuti, ma soltanto fotografie e documentazione di 18 anni fa. Tradotto: l'orario della morte stimato dall'anatomopatologa non potrà essere un'ora precisa, bensì una finestra biologica compatibile.