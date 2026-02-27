garbo e ironia

Ieri nella chiesa dell’Immacolata Concezione a Terni si sono svolti i funerali di Enrico. La cerimonia ha attirato molti presenti, desiderosi di salutare l’amico scomparso. La sala era composta da familiari, amici e conoscenti, che hanno condiviso un momento di commozione e ricordi. La funzione si è conclusa con l’ultimo saluto alla persona amata.

TERNI Ieri nella chiesa dell’Immacolata Concezione in zona Polymer, l’ultimo saluto a Enrico Valentini, storico fotoreporter che proprio nella redazione ternana de La Nazione, fin dal 1960, aveva cominciato la sua attività, che lo ha portato a collaborare anche con l’Associated Press e con l’Ansa oltre che con tante testate locali e nazionali, dal Messaggero al Giornale dell’Umbria. Enrico lascia ricordi indelebili di vita quotidiana oltre a scatti memorabili che hanno fatto il giro del mondo, da Brigitte Bardot a Piediluco e alla piscina del Clt fino alla ragazza che mangiava il cornetto con il simbolo dell’euro zuccherato nel giorno dell’introduzione della nuova moneta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

