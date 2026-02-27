Gamec e Auditorium si parla di educazione e intelligenza artificiale

Domenica 1 marzo, la Gamec e l’Auditorium ospitano un doppio evento legato all’educazione e all’intelligenza artificiale. Questa giornata fa parte del Public Program che accompagnerà tutta la programmazione del 2026 della Gamec. L’iniziativa coinvolge diverse attività e discussioni aperte al pubblico per approfondire temi legati alla tecnologia e all’apprendimento. La giornata si svolge in due luoghi distinti e si rivolge a un pubblico vario.

GLI APPUNTAMENTI. Domenica 1 marzo si terrà un doppio appuntamento con il Public Program che caratterizzerà l'intera programmazione 2026 della Gamec. Si apre domenica 1 marzo alle 10 alla GAMeC e si chiude alle 18 all'Auditorium di Piazza Libertà la giornata dedicata ai temi dell'educazione, delle discriminazioni sistemiche e dell'intelligenza artificiale. In mattinata Marie Moïse, docente di Comunicazione interculturale alla John Cabot University di Roma, conduce il workshop gratuito «EmpowerED. Esercizi di disapprendimento decoloniale». Nel pomeriggio spazio al confronto tra Telmo Pievani, presidente del Comitato scientifico di BergamoScienza, e Juan Carlos De Martin, curatore scientifico di Biennale Tecnologia e professore ordinario di Ingegneria informatica al Politecnico di Torino, nel talk «Chi educa chi nell'era dell'AI?».