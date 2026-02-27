Galleria Viscerale

Dal 28 febbraio al 13 marzo 2026, la Galleria Viscerale ospita una mostra collettiva dedicata al corpo e alle emozioni. L’esposizione presenta opere di diversi artisti che esplorano il rapporto tra reazioni emotive e rappresentazioni visive, offrendo un’interpretazione diretta e immediata della condizione umana. La mostra si concentra su un approccio artistico che utilizza il corpo come punto di partenza per l’esperienza estetica contemporanea.

VISCERALE, mostra collettiva che inaugura dal 28 febbraio al 13 marzo 2026, un progetto espositivo che assume il corpo e la reazione emotiva come punto di partenza dell'esperienza artistica contemporanea.VISCERALE non è un tema, ma una presa di posizione: un percorso che riporta l'arte oltre la.