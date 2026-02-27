Samsung ha presentato la serie Galaxy S26 senza magneti integrati nei dispositivi. La scelta è stata comunicata dal responsabile R&D della divisione mobile, che ha spiegato le motivazioni ufficiali. La novità riguarda la compatibilità con custodie magnetiche, che richiedono un design specifico per funzionare correttamente. La decisione ha attirato l'attenzione di utenti e osservatori del settore tecnologico.

l’introduzione della serie galaxy s26 ha suscitato curiosità: i dispositivi non includono magneti e la spiegazione ufficiale arriva dal responsabile r&d della divisione mobile. le ragioni proposte puntano a un bilanciamento tra design, autonomia e usabilità, con un occhio alle abitudini di utilizzo degli utenti. l’esito è una panoramica chiara delle scelte tecnologiche e delle possibili evoluzioni future, rispetto a modelli concorrenti che già adottano magneti integrati. galaxy s26 magneti: perché non sono presenti. secondo la leadership di samsung, l’aggiunta di magneti comporterebbe uno aumento di spessore non desiderato. la logica indicata è che lo spazio in più dedicato ai magneti verrebbe impiegato per una batteria di maggior contenuto o per sigillare un profilo complessivo più sottile, mantenendo al contempo prestazioni competitive. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Galaxy s26 senza magneti: perché samsung vuole che compri custodie magnetiche

Galaxy S26: Samsung adotta Qi 2.2.1, ricarica wireless potenziata ma senza magneti integrati nel dispositivo.Il futuro della ricarica wireless per i prossimi Galaxy S26 si delinea con una scelta inattesa da parte di Samsung: l’adozione dello standard Qi 2.

Galaxy S26, niente magneti Qi2: la scelta di Samsung che deludeA pochi giorni dal rilascio della nuova serie Galaxy S26, il mondo dell’elettronica sta cercando di capire se la scelta di Samsung possa davvero...

Qui trovi contenuti e aggiornamenti collegati alla notizia.

Temi più discussi: Galaxy S26 Ultra, possibili interferenze con S Pen usando cover Qi2 di terze parti; Samsung Galaxy S26 salta i magneti, ma si caricano comunque più velocemente e ottengono nuove attrezzature; È questo il motivo per cui Samsung Galaxy S26 Ultra non ha i magneti integrati?; Spigen svela i magneti Qi2 e molti altri accessori magnetici per Samsung Galaxy S26 Ultra.

Galaxy S26 Ultra, possibili interferenze con S Pen usando cover Qi2 di terze partiSamsung ha deciso di non integrare i magneti di allineamento Qi2 nella nuova gamma Galaxy S26. La spiegazione ufficiale fornita dall’azienda punta il dito sullo spessore: l’inserimento dei magneti avr ... hdblog.it

Ecco perché Samsung non ha integrato magneti Qi2 nel telaio della serie Galaxy S26Scopriamo le motivazioni dietro la scelta di Samsung di non dotare il telaio dei nuovi Galaxy S26 di magneti Qi2 ... tuttoandroid.net

È questo il motivo per cui Samsung Galaxy S26 Ultra non ha i magneti integrati #Samsung https://gizchina.it/2026/02/samsung-galaxy-s26-ultra-s-pen-litiga-con-cover-magnetiche/ - facebook.com facebook