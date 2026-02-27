Gabriele Allegrino APS presidio culturale tra ironia spiritualità e impegno civile ad Arghillà

Viene ufficialmente presentata al pubblico l’associazione teatrale Gabriele Allegrino APS, nata nel 2016 ad Arghillà. La realtà culturale si dedica all’esplorazione del linguaggio scenico, puntando sulla relazione tra attore e spettatore. L’associazione si distingue per un approccio che combina ironia, spiritualità e impegno civile, creando un presidio culturale nel territorio. La presentazione si tiene in un contesto locale dedicato alla promozione teatrale.

"Crediamo in un teatro "vivo", mosso dal rigore e dalla passione educativa. Il nostro obiettivo è emozionare, divertire e, soprattutto, far pensare", fanno sapere dall'associazione Sin dalla sua fondazione, l'associazione ha perseguito una missione chiara: offrire spettacoli capaci di lasciare un segno, coniugando rigore artistico e passione narrativa. Per la Gabriele Allegrino, il teatro non è semplice intrattenimento, ma strumento di crescita culturale, sociale e spirituale; uno specchio della società e, al tempo stesso, una finestra sull'interiorità umana. La proposta artistica si sviluppa lungo due direttrici complementari che negli anni hanno saputo conquistare il pubblico.

