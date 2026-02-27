Furti alla Coin la verità della commessa | Ho sbagliato facevo sconti ma non sono una ladra
Una commessa con oltre vent’anni di esperienza in un negozio di abbigliamento ha ammesso di aver effettuato alcuni sconti, riconoscendo però di aver commesso degli errori e di non aver mai tentato di arricchirsi attraverso i presunti ammanchi. La donna ha affermato di aver sbagliato, ma ha negato di essere una ladra, precisando che i comportamenti contestati non riguardano furti.
“Ho lavorato lì per oltre vent'anni. Ho commesso degli errori, ma non mi sono arricchita e non per quegli ammanchi che vengono ipotizzati. In molti casi mi limitavo a fornire la mia tessera sconti. Non sono una ladra”. È quanto avrebbe sostanzialmente detto nel corso di dichiarazioni spontanee la. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Furti alla Coin di Termini, la cassiera si difende: “Non sono una ladra, alle forze dell’ordine solo sconti”Interrogatorio per i commessi della Coin di Termini, accusati di furto aggravato in concorso con anche 21 fra poliziotti e carabinieri.
Leggi anche: Roma, furti alla Coin di Termini. Cassiera: “Commesse leggerezze ma non sono una ladra”
Altri contenuti e aggiornamenti legati alla news.
Temi più discussi: Roma Termini, raffica di furti alla Coin: sotto accusa 21 tra carabinieri e poliziotti; Roma Termini, furti alla Coin: le chat tra la cassiera e i poliziotti. Hai un profumo?. Amore non ci sono ma poi ci penso; Furti Coin Termini, 21 indagati tra poliziotti e carabinieri. La difesa: Non sono ladri; Furti alla Coin, la rete di relazioni dentro Termini per truffare lo store.
Furti alla Coin di Termini, la cassiera si difende: Non sono una ladra, alle forze dell’ordine solo scontiInterrogatorio per i commessi della Coin di Termini, accusati di furto aggravato in concorso con anche 21 fra poliziotti e carabinieri ... fanpage.it
Furti alla Coin di Roma Termini: chat, video e l'accusa di un sistema organizzatoUn'inchiesta complexa alla Coin di Roma Termini mette sotto accusa dipendenti, poliziotti e carabinieri per un ammanco di centinaia di migliaia di euro, sostenuto da chat e filmati di sorveglianza ... notizie.it
Emergono le chat che incastrano commessi, carabinieri e poliziotti per i furti alla Coin di Roma Termini - facebook.com facebook
21 poliziotti e carabinieri indagati per furti a Termini. Quando la divisa tradisce lo Stato: lo scandalo dei furti alla Coin e il crollo della fiducia pubblica. Lo scandalo dei furti sistematici nello store Coin della Stazione Termini non è soltanto una vicenda giudiziari x.com