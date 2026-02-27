Furio Frigerio, autotrasportatore, è stato travolto e ucciso da una palla di poliuterano di 400 chili. L’incidente è avvenuto a Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza. Dopo un procedimento giudiziario, il titolare della ditta francese e il mulettista sono stati assolti. La morte sul lavoro non ha portato a condanne né a provvedimenti penali contro le due persone coinvolte.

Cesano Maderno (Monza Brianza), 27 Febbraio 2026 – Resta senza colpevoli la morte sul lavoro di Furio Ambrogio Frigerio, 50enne autotrasportatore lecchese che il 18 novembre del 2021 è deceduto dopo essere rimasto schiacciato da una delle balle di poliuretano espanso del peso di 400 chili che aveva trasportato con il tir dalla Francia fino al piazzale interno della ditta " Eurofed srl" di Cesano Maderno, che tratta residui di poliuretano espanso esportandoli in tutto il mondo per i mercati dell’edilizia, dei mobili, dell’automotive, dei materassi. Il Tribunale di Monza ha assolto dall'accusa di omicidio colposo il titolare della società francese da cui proveniva il materiale e il mulettista francese che lo aveva caricato sul tir, per cui la Procura di Monza aveva chiesto rispettivamente la condanna a un anno e l'assoluzione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Furio Frigerio, l’autotrasportatore travolto e ucciso da una balla di poliuterano di 400 chili: assolti il titolare della ditta (francese) e il mulettista

Finto autotrasportatore si presenta in ditta con falsi documenti e porta via carico di aragoste da 370mila euroIl camionista si è presentato nel magazzino del Massachusetts, in Usa, esibendo documenti di carico falsificati e portando via un intero carico di...

Travolto e ucciso da una slavina: il dramma di Carlo NotariCi sono volute ore e ore di ricerche (circa quattro per essere più precisi, ndr) per individuare Notari, trovato poi sotto quasi due metri di neve...