Nella notte, la fine del servizio di un poliziotto ha portato a una scena di festeggiamenti con fuochi d’artificio sulla pista ciclabile e sirene spiegate delle volanti fuori dal commissariato di Roma. Il questore ha deciso di rimuovere un funzionario in seguito a quanto accaduto. La situazione ha attirato l’attenzione dei presenti nella zona.

Fuochi d’artificio sulla pista ciclabile e volanti a sirene spiegate che sgommano fuori dal commissariato. È la scena alla quale hanno assistito gli abitanti di via Guido Reni, quartiere Flaminio, a Roma. Un’emergenza in piena notte? Macché, solo – si fa per dire – il modo con il quale i poliziotti hanno deciso di festeggiare il pensionamento di un loro collega. Decisamente eccessivo, secondo il questore di Roma Roberto Massucci che è intervenuto nel giro di qualche ora usando il pugno duro disciplinare nei confronti dei responsabili dello “spettacolino” all’inizio del turno della Volanti che magari non avrà allarmato i residenti ma, quantomeno, li ha disturbati vista la tarda ora. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Fuochi d’artificio e sirene in piena notte per il poliziotto che va in pensione: il questore di Roma rimuove un funzionario

