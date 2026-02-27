Una arbitra è stata aggredita alle spalle mentre svolgeva il suo lavoro e, dopo dieci anni, la Cassazione le ha dato ragione. Ora afferma di aver paura se sente qualcuno dietro di lei. La vittoria giudiziaria viene considerata da lei come un risultato collettivo, più che personale, e rappresenta il motivo per cui ha deciso di portare avanti il procedimento.

“Mi piace dire che questa è una vittoria non tanto personale, ma collettiva. Per me è stato questo il senso di portare avanti il processo. Un traguardo importante. Anche se i giocatori vengono pagati a rimborso senza essere contrattualizzati non si può dire che le società dilettantistiche non debbano rispondere dei giocatori che mettono in campo”. Maria Beatrice Benvenuti era un arbitro di rugby. Tra le prime donne a farlo e a emergere a livelli altissimi: nel suo palmares ha quattro Coppe del Mondo, due Olimpiadi e due Universiadi. Poi, però, a dicembre 2016 fu aggredita dall’italo-argentino Bruno Andrés Doglioli del Vicenza, squadra impegnata quel giorno in una partita di campionato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Fu aggredita alle spalle mentre arbitrava, dopo 10 anni la Cassazione le dà ragione: “Adesso se sento qualcuno dietro di me ho paura”

