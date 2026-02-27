Frignano condotte ostruite dai rifiuti | sequestrata maxi-discarica dalla Polizia Provinciale

A Frignano, un'area di via della Sapienza è stata posta sotto sequestro dalla Polizia Provinciale di Caserta. Le forze dell’ordine hanno messo i sigilli a un’area che si era trasformata in una grande discarica a cielo aperto, complicando le condotte di smaltimento dei rifiuti. L’intervento si inserisce in un’azione di controllo mirata alla tutela dell’ambiente e alla gestione dei rifiuti.

Sequestrata l’area di via della Sapienza, a Frignano. L’operazione è stata condotta dalla Polizia Provinciale di Caserta, sotto il coordinamento del comandante Biagio Chiariello, che ha apposto i sigilli a un piazzale trasformato in una vera e propria discarica a cielo aperto. Nell’area erano accatastati ingenti quantitativi di rifiuti: scarti tessili, pneumatici fuori uso, amianto, materiali di risulta provenienti dall’edilizia, componenti meccanici di autovetture, plastica e numerosi altri materiali. Secondo quanto emerso, tutto era pronto per essere incendiato, con il concreto pericolo di roghi tossici a ridosso dei terreni agricoli circostanti. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Frignano, condotte ostruite dai rifiuti: sequestrata maxi-discarica dalla Polizia Provinciale Rifiuti tessili abbandonati, blitz della polizia provinciale. Nei guai 42enne, scatta maxi multa | FOTOProseguono senza sosta le attività di controllo della Polizia provinciale di Caserta, impegnata in una capillare azione di prevenzione e repressione... Ischia, sequestrata una discarica abusiva di rifiutiIl comando provinciale della Guardia di finanza di Napoli ha sequestrato sull’isola di Ischia un’area abusiva di 300 mq contenente 860 mc di... Argomenti discussi: Frignano, condotte ostruite dai rifiuti: sequestrata maxi-discarica dalla Polizia Provinciale. Frignano, discarica di 20mila metri quadrati nell’area Pip vicino coltivazioni: rifiuti anche nelle fogneFrignano (Caserta) - Cumuli di rifiuti pronti a bruciare, condotte fognarie trasformate in trappole sotterranee e, a pochi passi, ortaggi destinati alle ... pupia.tv Frignano, gestione illecita di rifiuti speciali in un cantiere edile: denunciate 4 personeContinua la linea dura dei Carabinieri nell’agro aversano contro i reati ambientali. Un nuovo intervento, condotto dai militari della Stazione di Frignano, ha portato alla luce una gestione irregolare ... ilcrivello.it