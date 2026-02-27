A Napoli, un minorenne condannato per l’omicidio di una guardia giurata ha ottenuto la semilibertà dal tribunale per i minorenni, che agisce anche come tribunale di sorveglianza. La decisione riguarda uno dei giovani coinvolti nell’episodio, avvenuto nella città. La misura è stata concessa recentemente, senza ulteriori dettagli sulle ragioni che hanno portato a questa scelta.

Il tribunale per i minorenni di Napoli (in funzione di tribunale di sorveglianza) ha concesso il regime di semilibertà a uno dei minorenni condannati per l'omicidio di Francesco Della Corte, la guardia giurata di 51 anni aggredita la sera del 3 marzo 2018 nei pressi della stazione della metropolitana di Piscinola, a Napoli, mentre era in servizio. Della morte di Della Corte vennero ritenuti responsabili tre giovanissimi, tra cui un ragazzo minorenne all'epoca dei fatti, che colpirono violentemente alla testa il vigilante, ferendolo a morte, per rubargli la pistola. Il 51enne morì dieci giorno dopo l'aggressione in ospedale.... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Francesco Della Corte, la guardia giurata uccisa a Napoli: semilibertà per uno degli aggressori

