Francesco Bagnaia si dice sorpreso dalla decisione di Ducati di ingaggiare Marc Marquez. Il pilota italiano ha commentato la notizia, sottolineando di aver appreso della scelta attraverso i media. La smentita di eventuali tensioni tra i due sembra evidente, ma Bagnaia non ha aggiunto altri dettagli sulla questione. La decisione di Ducati di firmare Marquez ha attirato l’attenzione nel mondo delle corse.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Francesco Bagnaia ha mostrato una certa sorpresa per la decisione di Ducati di firmare Marc Marquez. I due piloti si apprestano a vivere il loro secondo anno insieme, ma i segnali indicano che questa partnership non andrà oltre il 2025. Marquez ha guadagnato un posto nel team ufficiale dopo una solida stagione con Gresini. Bagnaia, che ha militato in Ducati per tutta la sua carriera in MotoGP, è entrato nel team factory nel 2021. Tuttavia, dopo aver perso con decisione contro Marquez nella scorsa stagione, le certezze di Ducati nei suoi confronti sembrano essere vacillate. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Francesco Bagnaia sorpreso dalla scelta di Ducati di ingaggiare Marc Marquez.

Leggi anche: La Ducati “snobba” Bagnaia: “Faremo di tutto per rinnovare Marc Marquez, poi penseremo all’altro pilota…”

Leggi anche: Nuova livrea per la Ducati 2026: le moto di Marc Marquez e Pecco Bagnaia celebrano il centenario

La notizia è accompagnata da contenuti correlati.

Temi più discussi: MotoGP, Test Thailandia Giorno 1, Annuncio imminente per Francesco Bagnaia (Ducati/10): Ho già deciso per il 2027; Bagnaia in Aprilia dal 2027, già impazza il mercato piloti. Mentre i Marquez dominano i test a Buriram; Test Buriram, classifica day-2: doppietta Aprilia, comanda Bezzecchi! Marquez 3°, Pecco insegue a 47 millesimi; Bagnaia soddisfatto per ora della Ducati 2026. Ma il suo futuro è deciso: Ho scelto d’istinto, sarà Aprilia?.

Francesco Bagnaia sorpreso dalla scelta di Ducati di ingaggiare Marc Marquez.Francesco Bagnaia ha mostrato una certa sorpresa per la decisione di Ducati di firmare Marc Marquez. I due piloti si apprestano a vivere il loro secondo anno insieme, ma i segnali indicano che questa ... napolipiu.com

Francesco Bagnaia non si nasconde: Ho sbagliato io. Aprilia e Bezzecchi hanno un grande vantaggioFrancesco Bagnaia si cosparge il capo di cenere al termine della prima giornata del primo week end del Mondiale 2026 di MotoGP. A Buriram (Thailandia), il ... oasport.it

Comparison of Lap Times: Marc Márquez vs Francesco Bagnaia in ThaiGP Practice #MotoGP #ThaiGP #MarcMarquez #PeccoBagnaia - facebook.com facebook

Francesco Bagnaia «edse» t 2027 – t st Aprilia, t ep µe Ducati; #ApriliaRacing #BuriramTest #DucatiLenovoTeam #FrancescoBagnaia #MarcMarquez #MotoGP2026 #PedroAcosta #etaafMotoGP2027 x.com