Francesco Bagnaia l’avvio é da brividi | l’illusione dei Test invernali ma il venerdì di Buriram raggela

Francesco Bagnaia ha iniziato il fine settimana a Buriram con un avvio difficile, dopo aver mostrato sicurezza durante i test invernali. Nel primo giorno di prove ufficiali, le sue prestazioni sono state deludenti e hanno messo in discussione le aspettative create dalle sessioni precedenti. La giornata si è conclusa con un andamento negativo, lasciando il pilota e il team con molte incognite.

Quello che ai test invernali sembrava un pilota più solido e sicuro, a Buriram si è trasformato in un vero campanello d'allarme. Francesco Bagnaia, dopo aver dichiarato di sentirsi finalmente a suo agio sull'anteriore della GP26 nei test pre-season, si è ritrovato in grande difficoltà durante le pre-qualifiche del venerdì, replicando in parte i problemi della stagione 2025. Il pilota piemontese ha girato costantemente attorno all'1'30"e mezzo, mostrando limiti evidenti in frenata e mancando quel feeling che solo poche settimane fa sembrava aver ritrovato. Il risultato: un passaggio obbligato dalla Q1, insieme a piloti come Luca Marini, Franco Morbidelli ed Enea Bastianini, tutti pronti a sfruttare ogni minima indecisione.