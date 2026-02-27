FOTO Valle Caudina impatto tra due auto | un ferito

Questa mattina in Valle Caudina si è verificato un incidente tra due automobili, una Fiat 500 e una Fiat Panda. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e valutare le condizioni di chi era a bordo dei veicoli coinvolti. Le autorità stanno ancora chiarendo le dinamiche dell’incidente e l’eventuale coinvolgimento di altri mezzi o fattori.

Incidente stradale questa mattina in Valle Caudina. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate una Fiat 500 e una Fiat Panda. Il sinistro è avvenuto nel territorio di Rotondi. Il conducente di una delle vetture avrebbe colpito lo sportello dell’altra autovettura che si è fermata contro un muretto. L’uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale per accertamenti. Ieri a Sanremo: Nicolò Filuppucci trionfa tra le Nuove Proposte. Standing. VIDEO Tante idee e voglia di crescere ancora: la storia dell’avvocato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FOTO/ Valle Caudina, impatto tra due auto: un ferito Incidente stradale sulla tangeziale di Foggia: violento impatto tra due auto, un feritoÈ di un ferito il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 15 gennaio, lungo la Statale 673, tangenziale di Foggia. Scontro tra due auto, un ferito grave | FOTOL'incidente si è verificato nella serata della vigilia di Natale dove un uomo, di nazionalità africana e senza documenti alla guida di una Fiat Punto...