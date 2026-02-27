FOTO Cautano ponte tra territori e culture

A Cautano, un gruppo di studenti greci coinvolti in un progetto Erasmus+ VET ha visitato una località del paese. L’evento ha previsto una visita presso un’azienda locale, La Masseria Di Maria, con la collaborazione di una società di consulenza. L’iniziativa ha rappresentato un momento di scambio tra culture e territori, favorendo incontri di carattere formativo e interculturale.

Il Comune di Cautano ha avuto il piacere di accogliere un gruppo di studenti provenienti dalla Grecia, protagonisti di un'esperienza Erasmus+ VET, accompagnandoli in una visita aziendale presso La Masseria Di Maria, in collaborazione con Selform Consulting Srl. Un'iniziativa che conferma l'impegno dell'Amministrazione comunale nel promuovere scambi culturali, formazione e opportunità di crescita, valorizzando al contempo le realtà produttive del territorio. Presente all'iniziativa anche il Vicesindaco Rosario Meoli, a testimonianza dell'attenzione dell'Ente verso percorsi di apertura e collaborazione internazionale. Un viaggio che non si è fermato solamente al piccolo comune della Valle Vitulanese.