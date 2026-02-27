Forzano i varchi del Carnevale e minacciano uno steward | tre giovani denunciati

Tre giovani di Gela sono stati denunciati dalla polizia di Acireale per aver forzato i varchi del Carnevale e aver minacciato uno steward presente all’evento. I tre sono stati identificati dopo aver superato le barriere di sicurezza in modo irregolare, causando un intervento delle forze dell’ordine. L’episodio si è verificato durante le celebrazioni del Carnevale nella città siciliana.

Ad Acireale la polizia ha denunciato tre giovani originari di Gela per violenza privata in concorso, dopo che gli stessi hanno forzato l'accesso all'area del Carnevale di Acireale superando irregolarmente i varchi e minacciando un addetto alla vigilanza.I fatti si sono verificati nei giorni. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Forzano un distributore di sigarette e minacciano gli automobilisti in transito con una pistola: denunciatiIndividuati e denunciati due cugini ventenni ritenuti responsabili del tentato danneggiamento di un distributore automatico di sigarette all'esterno... Pavia, due spaccate a ristoranti: identificati e denunciati tre giovani, uno è minorennePavia, 3 gennaio 2026 - Sono stati individuati dai carabinieri come i presunti responsabili di due spaccate, ai danni di altrettanti ristoranti a...