Nel corso della prossima settimana, si scoprirà che il risultato del test di paternità rivela che Halit non è il genitore del bambino, cambiando così le dinamiche della trama e le attese dei personaggi coinvolti. La rivelazione porta a una svolta inaspettata, modificando i rapporti tra i protagonisti e creando nuove tensioni nella narrazione.

Forbidden fruit, anticipazioni dal 2 al 7 marzo. L’esito del test di paternità sconvolge tutti: Halit non è il padre del bambino. Caner, Ender e Yildiz danno avvio a un piano per incastrare Sahika. Yildiz inscena l’inizio del travaglio e, convinti che Sahika tenterà di manipolare il test del DNA, Caner ed Ender la seguono in ospedale. Tuttavia, Sahika si accorge di essere pedinata e ribalta la situazione, facendo credere ad Halit che i tre stessero cercando di corrompere un tecnico di laboratorio, continuano le anticipazioni di Forbidden fruit. Halit si infuria con Yildiz, ma lei riesce a placarlo facendo leva sul suo profondo desiderio di diventare padre. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Forbidden fruit, anticipazioni al 7 marzo: Halit non è il padre del bambino

Forbidden fruit, anticipazioni al 17 gennaio: Halit chiede a Yildiz di separarsiAssalita dal rimorso, Asuman si presenta sotto casa di Zeynep e Alihan decisa a chiedere perdono alla figlia per tutte le bugie raccontate nel tempo.

Forbidden Fruit, anticipazioni dal 19 al 24 gennaio 2026: Halit è attratto da ?ahika© US MediasetLa presenza di ?ahika Ekinci, l’intrigante sorella di Kaya, non passa inosservata a Halit Argun nelle prossime puntate di Forbidden...

Forbidden Fruit: Yildiz partorisce, ma il DNA sconvolge tutto

Temi più discussi: Forbidden Fruit 3, le trame dal 2 al 7 marzo; Forbidden Fruit, le anticipazioni dal 23 al 28 febbraio 2026; Forbidden fruit, le trame dal 16 al 21 febbraio 2026; Forbidden Fruit, anticipazioni delle puntate dal 23 al 28 febbraio.

Forbidden Fruit, anticipazioni 27 febbraio: Kaya piantato in asso da Leyla, Yildiz vicina al partoScopriamo cosa succederà nella prossima puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 ... movieplayer.it

Forbidden Fruit Anticipazioni Puntate dal 2 al 7 marzo 2026: Yildiz partorisce, ma il bambino non risulta figlio di Halit!Questo è ciò che ci svelano le Trame delle nuove puntate della soap opera turca Forbidden Fruit, in onda dal 2 al 7 marzo 2025 su Canale 5. Di seguito il riassunto di ciò che accadrà nei sorprendenti ... msn.com

«La verità è che ognuno di noi merita una seconda chance, anche in amore». Le anticipazioni delle prossime puntate turche di Forbidden Fruit su Canale 5 si fanno sempre più intriganti. Lila e Yigit, dopo una lunga riflessione e tanti battibecchi, decidono di ria facebook