Fondazione con oltre 670mila euro salgono a 41 i posti del protocollo anziani
La fondazione ha incrementato di oltre 670mila euro il budget destinato al “protocollo anziani”, portando a 41 i posti disponibili all’interno del programma. Questa misura permette a un numero maggiore di persone anziane in lista d’attesa di accedere anticipatamente alle strutture convenzionate, ampliando le possibilità di inserimento nelle case di riposo. La modifica riguarda specificamente il numero di posti riservati all’interno del protocollo.
Aumentano le opportunità d’ingresso anticipato in struttura per le persone anziane in lista d’attesa per un posto convenzionato nelle case di riposo. Lo consente il rinnovo del protocollo Piacenza per gli Anziani, una iniziativa consolidata a favore delle persone non autosufficienti e dei loro. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
