Foibe vergogna al liceo di Catania | volantino choc contro il Giorno del Ricordo

Pogliese attacca: “Fatto gravissimo”. Docenti boicottano l’incontro sulle vittime dell’esodo giuliano-dalmata: “La scuola non può diventare luogo di censura ideologica” Al Liceo "Galileo Galilei" di Catania è andata in scena l’ennesima pagina amara. Doveva essere un momento di riflessione, un’occasione per ricordare le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata. Si è trasformato, invece, in terreno di scontro ideologico, tra contestazioni, sabotaggi e volantini dal sapore rancoroso. Protagonista della giornata organizzata dalla Consulta studentesca etnea il senatore di FdI Roberto Menia, promotore della legge che ha istituito il Giorno del Ricordo, insieme a Viviana Dalmas, italiana di Spalato, chiamata a portare la propria testimonianza diretta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

