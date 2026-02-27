Fnopi-Sipinf siglato protocollo per sostenere ruolo infermiere pediatrico

Fnopi e Sipinf hanno firmato un protocollo per rafforzare il ruolo dell'infermiere pediatrico. L’accordo mira a sviluppare relazioni di fiducia e supporto tra infermieri e bambini, dalla nascita fino all’adolescenza. Questi professionisti lavoreranno in collaborazione con le famiglie, accompagnando i piccoli durante le loro fasi di crescita e fragilità. La collaborazione tra le due organizzazioni si concentra sulla tutela e il rispetto delle esigenze dei pazienti più giovani.

(Adnkronos) – Costruire, dalla nascita all'adolescenza, una relazione educativa e di fiducia che accompagni, nell'ambito del contesto familiare che lo sostiene, il bambino nelle sue fragilità e nei suoi cambiamenti. È il ruolo strategico dell'infermiere pediatrico che necessita di percorsi formativi sempre aggiornati, reti associative ampie e attività di ricerca. Per proseguire nella promozione e.