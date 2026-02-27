flora tabanelli torna a scuola al collo brilla la medaglia

Flora Tabanelli torna tra i banchi con la sua medaglia al collo. Accolta da amici e compagni, si prepara ad affrontare le ultime settimane prima dell’esame di maturità. La scena si svolge in un clima di entusiasmo e determinazione, mentre tutti si preparano a vivere un momento importante della loro vita scolastica. La ragazza si mostra serena e pronta a riprendere il percorso.

Accolta da due ali di compagni di scuola che come lei quest’anno affronteranno l’esame di maturità, Flora Tabanelli è tornata alla normalità della sua vita da studente, accolta da una standing ovation nella Scola Ladina di Fassa, tra Vigo e Pozza, l’istituto secondario di secondo grado in provincia di Trento. Flora ha sfilato con la medaglia di bronzo al collo tra i corridoi della scuola prima di tornare a dedicarsi ai libri di studio: un rientro alla normalità e un festeggiamento sobrio, sottolineati anche dal presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, che ha ricondiviso sui social il post della Scola Ladina e ha sottolineato l’impresa dell’atleta dell’Appennino modenese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

