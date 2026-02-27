Un’atleta è tornata tra gli studenti della scuola ladina di Fassa, ricevendo calorosi applausi nei corridoi. Dopo aver portato a casa una medaglia di bronzo in ski freestyle alle Olimpiadi, la sua presenza ha suscitato entusiasmo tra insegnanti e compagni. La sua visita è stata un momento di festa, con tutti che l’hanno accolta con grande partecipazione.

Entrata trionfale per l'atleta che ha vinto la medaglia di bronzo in ski freestyle alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 --. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Flora Tabanelli è tornata a scuola: applausi nei corridoi della Scola Ladina di Fassa

Flora Tabanelli torna a scuola dopo la medaglia alle Olimpiadi: festa e applausi di compagni e insegnanti – VideoFlora Tabanelli, medaglia di bronzo in Big Air freeski donne alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, è tornata a scuola.

Escrementi di topi nei corridoi della scuola, l'allarme dei genitoriDopo le segnalazioni all’IC Casalotti 85 in merito alla presenza di roditori nell’istituto altre ne arrivano dall’IC Boccea 590, scuola limitrofa a...

Temi più discussi: Flora Tabanelli torna a scuola dopo la medaglia alle Olimpiadi: festa e applausi di compagni e insegnanti - Video; Flora Tabanelli torna a scuola: l'applauso di compagni e professori dopo il bronzo olimpico; Flora Tabanelli torna al liceo, dopo il bronzo alle Olimpiadi c'è la maturità: l'ovazione dei compagni di scuola; Com'è tornare a scuola dopo un bronzo olimpico? Che festa per Flora Tabanelli.

Flora Tabanelli torna al liceo, dopo il bronzo alle Olimpiadi c'è la maturità: l'ovazione dei compagni di scuolaL'atleta azzurra che ha compiuto un'impresa conquistando una medaglia nel freestyle Big Air con un brutto infortunio alle spalle è tornata alla sua vita normale, dopo la grande festa al liceo artistic ... corrieredellosport.it

VIDEO. Con la medaglia olimpica al collo, Flora Tabanelli torna sui banchi di scuola. E l'istituto l'accoglie con il pasillo de honorPOZZA DI FASSA. Di lei Eileen Gu, la sciatrice freestyle più vincente nella storia olimpica ha detto: Flora è una sciatrice incredibile e la ammiro molto per il cammino che ha affrontato. Ci siamo al ... ildolomiti.it

Un gesto che emoziona. Flora Tabanelli torna a scuola dopo aver vinto la medaglia di bronzo olimpica. Ad aspettarla non ci sono solo i suoi amici, i suoi compagni, ma una intera scuola, con professori e dirigenti annessi, a regalarle un tributo meraviglioso. Ap - facebook.com facebook

Grande accoglienza per il ritorno a scuola di Flora Tabanelli, medaglia di bronzo in ski freestyle alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. I compagni hanno riservato alla campionessa un ingresso trionfale tra gli applausi. Tabanelli frequenta l’ultimo anno del liceo x.com