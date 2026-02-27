Flaminio fuochi d'artificio e sirene a tutto volume per la pensione di un poliziotto | funzionario rimosso

A Roma, alla Caserma Volanti Maurizio Giglio, si è svolta una cerimonia di pensionamento che ha coinvolto un funzionario di polizia. La celebrazione è stata caratterizzata da fuochi d’artificio e sirene spiegate a mezzanotte, creando un’atmosfera di grande spettacolarità. L’evento ha attirato l’attenzione dei presenti e ha suscitato reazioni contrastanti tra chi ha assistito alla festa.

Una festa di pensionamento con fuochi d'artificio e sirene spiegate a mezzanotte. È successo alla Caserma Volanti Maurizio Giglio di Roma. Il Questore promette sanzioni. Fuochi d'artificio per festeggiare il poliziotto in pensione, rimosso il funzionario del nucleo delle volantiIl questore Roberto Massucci ha disposto con effetto immediato il cambio al vertice del reparto di via Guido Reni per non aver vigilato. E ci saranno provvedimenti anche per gli agenti coinvolti.