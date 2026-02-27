Fiumicino presentato L’Esercito dei Giusti | la storia di Giulio e l’appello alla donazione di midollo

Questa mattina a Fiumicino è stato presentato “L’Esercito dei Giusti”, un progetto che racconta la storia di Giulio e invita alla donazione di midollo. L’evento si è svolto nell’Aula consiliare del Comune, con la partecipazione di rappresentanti locali e cittadini interessati. L’iniziativa mira a sensibilizzare sulla donazione di midollo osseo attraverso testimonianze dirette e informazioni pratiche.

Fiumicino, 27 febbraio 2026 – Questa mattina, presso l'Aula consiliare del Comune di Fiumicino, alla presenza del sindaco Mario Baccini, del presidente del Consiglio comunale Roberto Severini e dell'assessore alle Politiche sociali Monica Picca, si è tenuta la presentazione del libro " L'Esercito dei Giusti " di Roberta Spaccini, un'opera intensa e toccante che nasce da un'esperienza autobiografica e si fa portavoce di un forte messaggio di speranza e solidarietà. Un dramma trasformato in coraggio. L'evento, moderato dalla giornalista Francesca Lazzeri, ha visto anche gli interventi di Massimo Pieraccini, direttore del Nucleo Operativo di Protezione Civile di Firenze specializzato nel trasporto urgente di midollo osseo, e di Alberto Farinacci, Vice Presidente di ADMO Lazio.