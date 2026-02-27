Fiorentina-Jagiellonia le pagelle | Mazurek 8 sembra Ronaldo Comuzzo 4 errori a volontà

Durante la sfida tra Fiorentina e Jagiellonia sono emersi diversi protagonisti, con alcune prestazioni che hanno attirato l’attenzione. Il rendimento dei singoli ha evidenziato momenti di spicco e altre difficoltà, coinvolgendo diversi giocatori in situazioni di gioco e valutazioni tecniche. La partita ha messo in luce le differenze di approccio e di rendimento tra i vari interpreti in campo.