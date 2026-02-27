Fiorentina in Conference pesca il Rakow | ottavi di finale tra talento trappole e trasferta speciale

Da calcionews24.com 27 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fiorentina affronta il Rakow nei sedicesimi di finale della Conference League. La partita si giocherà tra talento e insidie, con la trasferta che si svolgerà in una località considerata particolare. La sfida rappresenta un passo importante per la squadra, con l’obiettivo di passare il turno e proseguire il cammino nella competizione europea.

Fiorentina, in Conference pesca il Rakow: ottavi di finale tra talento, trappole e trasferta "speciale"

Fiorentina agli ottavi di Conference contro i polacchi del RakowLa gara di andata si svolgerà al Franchi il 12 marzo, il ritorno in Polonia giovedì 19.

Fiorentina, in Conference League c’è il Rakow: ottavi tra talento, insidie e una trasferta particolare. I dettagliL’urna di Nyon ha emesso il suo inappellabile verdetto per gli ottavi di finale di Conference League: il cammino europeo della Fiorentina di Paolo Vanoli incrocerà i polacchi del Rakow. Dopo aver ... calcionews24.com

Conference League, ancora Polonia sulla strada della Fiorentina: agli ottavi c’è il RakowDopo lo Jagiellonia, la Fiorentina di Vanoli pesca un’altra squadra polacca. Andata al Franchi il 12 marzo, ritorno il 19 a Cz?stochowa. firenzetoday.it

