Fiorentina in Conference pesca il Rakow | ottavi di finale tra talento trappole e trasferta speciale
La Fiorentina affronta il Rakow nei sedicesimi di finale della Conference League. La partita si giocherà tra talento e insidie, con la trasferta che si svolgerà in una località considerata particolare. La sfida rappresenta un passo importante per la squadra, con l’obiettivo di passare il turno e proseguire il cammino nella competizione europea.
Fiorentina agli ottavi di Conference contro i polacchi del RakowLa gara di andata si svolgerà al Franchi il 12 marzo, il ritorno in Polonia giovedì 19.
Fiorentina, in Conference League c’è il Rakow: ottavi tra talento, insidie e una trasferta particolare. I dettagliL’urna di Nyon ha emesso il suo inappellabile verdetto per gli ottavi di finale di Conference League: il cammino europeo della Fiorentina di Paolo Vanoli incrocerà i polacchi del Rakow. Dopo aver ... calcionews24.com
Conference League, ancora Polonia sulla strada della Fiorentina: agli ottavi c’è il RakowDopo lo Jagiellonia, la Fiorentina di Vanoli pesca un’altra squadra polacca. Andata al Franchi il 12 marzo, ritorno il 19 a Cz?stochowa. firenzetoday.it
