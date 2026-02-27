La Lega Serie A ha comunicato gli anticipi e i posticipi delle partite dal 28esimo al 30esimo turno, coinvolgendo le squadre di Fiorentina e Pisa. Le date sono state ufficializzate e renderanno noto il calendario delle gare che si svolgeranno nelle prossime settimane. La programmazione delle partite è ora definitiva e pubblicata ufficialmente.

Firenze, 27 febbraio 2026 – Dopo i verdetti sulle italiane in Europa, sono stati decisi e resi noti anticipi e posticipi della Serie A dalla 28esima alla 30esima giornata. Vediamo quelli che riguardano la Fiorentina e il Pisa. 28esima giornata Nella 28esima giornata il Pisa gioca sabato 7 marzo alle 20.45 in casa della Juventus, mentre la Fiorentina ospiterà il Parma domenica 8 marzo alle 15. 29esima giornata Domenica 15 marzo si giocherà Pisa-Cagliari alle 15, mentre i viola saranno a Cremona alle 20.45 di lunedì 16 marzo. 30esima giornata Domenica 22 marzo alle 12.30 si disputerà Como-Pisa, mentre sempre domenica alle 20.45 si gioca Fiorentina-Inter. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fiorentina e Pisa, anticipi e posticipi dalla 28esima alla 30esima giornata

