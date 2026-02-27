Finto rapimento di un bimbo Sindaco costretto a fermare la bufala

Il sindaco di Bellizzi ha dovuto intervenire sui social per fermare una notizia falsa che si era diffusa rapidamente. La voce raccontava di un tentativo di rapimento di un bambino davanti a una farmacia nel suo territorio comunale. L’amministratore ha precisato che si tratta di una bufala e ha invitato alla calma. Nessun episodio reale è stato segnalato in quella zona.

Il sindaco di Bellizzi Mimmo Volpe è stato costretto ad intervenire sui social per fermare una notizia falsa diventata virale che raccontava del tentativo di rapimento di un bambino avvenuta davanti ad una farmacia, nel suo territorio comunale. Il tam tam è diventato tale che il sindaco è stato costretto ad intervenire, anche se la notizia passando di persona in persona ha finito per coinvolgere anche il Comune di Montecorvino Rovella e Capaccio. Una psicosi probabilmente generata da un episodio reale avvenuto in un supermercato del Nord Italia nelle scorse settimane e le cui immagini hanno probabilmente colpito genitori di bambini che ora sono particolarmente sensibili alla possibilità.