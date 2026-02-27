Finn Balor ha recentemente dichiarato di meritare il main event di Wrestlemania e ha affermato di avere un conto in sospeso con Roman Reigns. In una intervista, il wrestler ha parlato della sua lunga storia in WWE e dei suoi incontri con Reigns, approfondendo alcuni aspetti delle sue esperienze nel mondo del wrestling professionistico.

Finn Balor ha una lunga storia in WWE con Roman Reigns, e di recente ha parlato dei suoi incontri con l’OTC in una nuova intervista. Balor ha affrontato Reigns fin dal suo primo incontro nel main roster della WWE, sconfiggendo Reigns per una chance per il WWE Universal Championship nella puntata di Raw del 25 luglio 2016. I due si sono incontrati più volte nel corso degli anni, ma mai in modo più significativo di Extreme Rules 2021. Balor ha sfidato Reigns per il titolo Universale e ha quasi ottenuto la vittoria, ma le corde del ring si sono “rotte” e questo ha permesso a Reigns di sconfiggere Balor e conservare il titolo. Balor è pronto a sfidare CM Punk per il World Heavyweight Championship a Elimination Chamber questo fine settimana. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

Finn Balor: "Merito il Main Event di Wrestlemania e ho un conto in sospeso con Reigns".

