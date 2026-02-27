Finisce sotto le ruote del camion anziano ciclista muore poco dopo in ospedale

Un anziano ciclista è stato investito da un camion alle 11:30 di oggi, 27 febbraio, in una rotatoria della provincia di Padova. Dopo l’incidente, è stato soccorso e trasportato in ospedale, dove è deceduto poco dopo. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente e raccogliendo eventuali testimonianze.

Ennesima tragedia lungo le strade della provincia di Padova. Oggi 27 febbraio alle 11,30 un ciclista all'altezza di una rotatoria è stato investito da un mezzo pesante. Trasportato in ospedale in condizioni disperate è morto poco prima delle 14. Lo schianto è avvenuto a Cittadella. Al fine di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Leggi anche: Ciclista morto schiacciato sotto le ruote del rimorchio di un camion nel Milanese Rischia di perdere il treno, lo insegue e finisce sotto le ruote: muore a 43 anniUn viaggio verso l’aeroporto di Fiumicino, il sogno di tornare per qualche giorno in Polonia, e poi il buio improvviso su un binario gelido alle... Qui sotto trovi post e aggiornamenti collegati alla notizia. Discussioni sull' argomento Esce di strada e finisce a ruote all’aria; Dopo Glovo la Procura mette i bastoni tra le ruote di Deliveroo: la ex startup di delivery sotto controllo giudiziario; Sbaglia manovra e finisce ruote all'aria in mezzo alle vigne; Pirati ultraottantenni travolgono due donne e fuggono. Bloccati dai vigili e denunciati. Rischia di perdere il treno, lo insegue e finisce sotto le ruote: muore a 43 anniLa tragedia a Spoleto dove l’uomo era sceso forse per acquistare dell’acqua: era partito da Jesi e diretto a Roma. msn.com Mandatoriccio, il business all’ombra dei Farao-Marincola finisce sotto sequestro: un tesoro da 5 milioni Dalla Calabria alla Germania col marchio delle cosche: la DIA mette i sigilli all'impero dell'imprenditore di "Stige" Schiaffo ai clan: sequestro miliona - facebook.com facebook "A #Rogoredo c'erano due criminali. Uno di loro vestiva un'uniforme, quindi per me è più criminale dell'altro. Sento una parte della sinistra usare questo fatto per contestare a chi invece finisce sotto processo per aver svolto il proprio lavoro delle tutele che ci x.com