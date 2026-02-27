Finalmente a casa la figlia di Gerlando Vasile accarezza il suo nome e Siculiana si ferma

Nella villa comunale Falcone-Borsellino di Siculiana, la figlia di Gerlando Vasile ha pronunciato “Finalmente a casa” mentre accarezzava il suo nome. La ragazza si è fermata e ha osservato l’ambiente intorno a lei, in un momento di silenzio intenso che ha coinvolto chi era presente. La scena si è svolta in un’atmosfera di attesa e riflessione.

C'è stato un momento, nel silenzio denso della villa comunale Falcone-Borsellino a Siculiana, in cui il tempo è sembrato fermarsi. Le mani di una donna di 92 anni hanno cercato un nome inciso nella pietra, lo hanno sfiorato lentamente, lo hanno riconosciuto. Non era solo una targa, non era solo.