Fico | Conclusa relazione commissione su Domenico al vaglio del ministro

Il presidente della commissione ha annunciato che la relazione sulla vicenda di Domenico è stata completata e ora è al vaglio del ministro. Ha inoltre spiegato di aver attivato subito tutti i poteri previsti per controllare, vigilare e capire cosa fosse successo. Nessuna altra informazione sui dettagli dell'indagine o sulle eventuali decisioni future.

«Io ho attivato nell'immediato tutti i poteri previsti per controllare, vigilare e comprendere cosa fosse successo. La Commissione che ho individuato ha concluso una relazione che è al vaglio anche del ministro, che dovrà poi fare anche la relazione con i propri ispettori e poi vedremo». Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, in relazione alla morte del piccolo Domenico a seguito di un trapianto di un cuore danneggiato, a margine dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tar Campania. Domenico Caliendo morto al Monaldi, l'avvertenza sul frigo: «Ghiaccio secco, agente refrigerante» A chi ha... 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Fico: «Conclusa relazione commissione su Domenico, al vaglio del ministro» Sul caso del piccolo Domenico, la commissione regionale Sanità chiede un confronto a Fico. Ma avverrà dopo le indagini in corsoLa Quinta Commissione regionale ha sollecitato chiarimenti sul trapianto fallito del Monaldi. Leggi anche: Decadenza del Presidente e scioglimento del Consiglio provinciale: il ddl Matera al vaglio della Commissione Consiglio regionale, sui presidenti di commissione manca l’accordo. Fico invia Casillo a trattare coi partitiNella foto ricordo della prima riunione 2026 ci sono i dodici presidenti dei gruppi consiliari regionali, il presidente dell'Aula campana Massimiliano Manfredi, il vicepresidente della giunta ... fanpage.it Regione, sulle Commissioni consiliari trattativa ferma: sinistra e renziani attendono Casillo e FicoC'è una espressione in napoletano «mandare a comprare il pepe» che viene usata per indicare qualcuno che viene sviato con una scusa credibile, magari per guadagnare tempo. È quello che – dice uno dei ... fanpage.it