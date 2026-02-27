Fico | Conclusa la relazione della commissione su Domenico al vagli del Ministro

La commissione ha concluso la propria relazione su Domenico e ora questa sarà esaminata dal Ministro. Il responsabile ha dichiarato di aver attivato subito tutti i poteri necessari per controllare, vigilare e capire cosa fosse successo. La discussione si concentra sui passaggi successivi e sulla valutazione delle azioni intraprese finora. Resta da vedere quali decisioni prenderà il Ministero in merito.

Tempo di lettura: < 1 minuto " Io ho attivato nell'immediato tutti i poteri previsti per controllare, vigilare e comprendere cosa fosse successo. La Commissione che ho individuato ha concluso una relazione che è al vaglio anche del ministro, che dovrà poi fare anche la relazione con i propri ispettori e poi vedremo". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, in relazione alla morte del piccolo Domenico a seguito di un trapianto di un cuore danneggiato, a margine dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tar Campania. A chi ha chiesto se ritenesse opportuno 'un gesto' da parte dei vertici del Monaldi, Fico ha....

Sul caso del piccolo Domenico, la commissione regionale Sanità chiede un confronto a Fico. Ma avverrà dopo le indagini in corsoLa Quinta Commissione regionale ha sollecitato chiarimenti sul trapianto fallito del Monaldi.

