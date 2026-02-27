L’80% delle scuole ora dispone di connessione in fibra ottica, grazie all’intervento di un’azienda specializzata. La messa in funzione della rete in fibra rappresenta un passo avanti per il miglioramento delle infrastrutture scolastiche, permettendo un accesso più rapido e stabile a internet. La copertura si estende su un’ampia parte del territorio, coinvolgendo numerosi istituti e favorendo l’uso di tecnologie digitali nelle attività didattiche.

La fibra arriva nelle scuole. Intred Spa ha completato l’attivazione della connessione in fibra ottica dedicata a oltre 50 istituti scolastici della provincia di Monza e della Brianza grazie alle attività previste del Bando Scuola 2, finanziato e promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio grazie ai fondi del Pnrr, e attuato da Infratel Italia per connettere oltre 1.200 scuole che erano rimaste escluse dal precedente bando. Con le ultime attivazioni, sono stati connessi oltre l’80 % degli istituti della Provincia di Monza e della Brianza compresi nel Bando Scuola 2, a cui si aggiungono più di 280 scuole già collegate nel territorio brianzolo nell’ambito del Bando Scuola 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fibra ottica nell’80% degli istituti

Investito mentre posa i cavi della fibra otticaStava effettuando dei lavori di posatura della fibra ottica quando è stato investito da un camioncino: è quanto successo a un operaio di 45 anni...

